Motociclista embriagado é preso após causar acidente e tentar fugir na região do Jupiá

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (4), após provocar um acidente na região do Posto Fiscal do Jupiá, em Três Lagoas. Ele conduzia uma motocicleta sob efeito de álcool e colidiu na traseira de um veículo GM Onix.

Após a batida, o motociclista fugiu do local e se escondeu em um matagal. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e, com o apoio de um policial militar que estava de plantão no posto fiscal, localizou o suspeito caminhando pela rodovia.