Motociclista fica ferida após colisão com carro na avenida Clodoaldo Garcia

Uma mulher de 28 anos ficou ferida após um acidente de trânsito no final da manhã desta sexta-feira (12), na avenida Clodoaldo Garcia, próximo à Santos Dumont, em Três Lagoas.
A motociclista teria batido na lateral de um Ford Fiesta durante uma tentativa de ultrapassagem. Segundo o motorista do carro, ambos seguiam no mesmo sentido quando a motocicleta atingiu a lateral esquerda do veículo e a condutora caiu ao solo.
A vítima sofreu escoriações e foi encaminhada consciente e orientada pelo Samu para a UPA. Agentes do Deptran estiveram no local, organizaram o trânsito e acionaram a Polícia Militar para o registro da ocorrência.