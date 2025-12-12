Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Acidente

Motociclista fica ferida após colisão com carro na avenida Clodoaldo Garcia

Vítima de 28 anos foi socorrida pelo Samu e levada consciente para a UPA

Alfredo Neto

A vítima sofreu escoriações e foi encaminhada consciente e orientada pelo Samu para a UPA. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
Uma mulher de 28 anos ficou ferida após um acidente de trânsito no final da manhã desta sexta-feira (12), na avenida Clodoaldo Garcia, próximo à Santos Dumont, em Três Lagoas.

A motociclista teria batido na lateral de um Ford Fiesta durante uma tentativa de ultrapassagem. Segundo o motorista do carro, ambos seguiam no mesmo sentido quando a motocicleta atingiu a lateral esquerda do veículo e a condutora caiu ao solo.

A vítima sofreu escoriações e foi encaminhada consciente e orientada pelo Samu para a UPA. Agentes do Deptran estiveram no local, organizaram o trânsito e acionaram a Polícia Militar para o registro da ocorrência.

