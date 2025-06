Motociclista fica ferido ao tentar ultrapassar carreta em cruzamento no Distrito Industrial

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no final da manhã desta segunda-feira (30), na avenida Gilberto Carlos Bittencourt (antiga av. Mabel), cruzamento com a rua José Scaranci, Distrito Industrial, Leste de Três Lagoas (MS).

Segundo as informações do motorista do caminhão Volvo, caçamba, ele e o motociclista faziam o mesmo sentido (Rodovia BR-262) para o Distrito Industrial, pela avenida Carlos Gilberto Bittencourt, quando ao chegar no cruzamento com a rua José Scaranci, o motorista da carreta, teria ligado o (pisca), indicando que faria a conversão à esquerda, e teria sido surpreendido pelo motociclista que teria tentado realizar uma ultrapassagem.