Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Desrespeito

Motociclista fica ferido após carro invadir preferencial em Três Lagoas

Desrespeito as leis de trânsito são presentes em grande parte dos acidentes no município

Alfredo Neto

No local há placas de sinalizações e pinturas de pare no chão bem visíveis. Foto: Arquivo/RCN67.
No local há placas de sinalizações e pinturas de pare no chão bem visíveis. Foto: Arquivo/RCN67.

Um motociclista de 40 anos ficou ferido na noite de quinta-feira (25), após um homem de 59 anos, que dirigia um carro Fiat Uno, desrespeitar o “pare” obrigatório da rua David Alexandria, no cruzamento com a rua João Silva, no bairro Lapa, em Três Lagoas.

A vítima pilotava uma moto Yamaha Fazer pela rua João Silva, do centro para o bairro. A via era preferencial ao motociclista e, ao chegar ao cruzamento com a rua David Alexandria, acabou atingido na lateral pelo carro.

O Fiat Uno teria invadido a preferencial e colidido violentamente contra a motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu a vítima, que apresentava fortes dores nas pernas.

Notícias Relacionadas

A Polícia Militar esteve no local. O motorista permaneceu até a chegada da equipe, prestou os devidos esclarecimentos, foi notificado pela infração de trânsito e autuado pelo crime de lesão corporal decorrente de acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Nota de esclarecimento

  • Avançar o sinal de parada obrigatória (“pare”) configura infração de trânsito prevista no artigo 208 do CTB, considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 e acréscimo de 7 pontos na CNH.
  • Quando da conduta resulta acidente com feridos, aplica-se ainda o artigo 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), que prevê detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos