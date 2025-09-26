Motociclista fica ferido após carro invadir preferencial em Três Lagoas

Um motociclista de 40 anos ficou ferido na noite de quinta-feira (25), após um homem de 59 anos, que dirigia um carro Fiat Uno, desrespeitar o “pare” obrigatório da rua David Alexandria, no cruzamento com a rua João Silva, no bairro Lapa, em Três Lagoas.

A vítima pilotava uma moto Yamaha Fazer pela rua João Silva, do centro para o bairro. A via era preferencial ao motociclista e, ao chegar ao cruzamento com a rua David Alexandria, acabou atingido na lateral pelo carro.

O Fiat Uno teria invadido a preferencial e colidido violentamente contra a motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu a vítima, que apresentava fortes dores nas pernas.