Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento no bairro Vila Nova

Um motociclista ficou ferido após um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (25), no cruzamento das ruas Euridice Chagas Cruz e Generoso Siqueira, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas e relatos colhidos pela polícia, o condutor de uma motocicleta Honda Falcon seguia pela rua Euridice Chagas Cruz, sentido bairro Interlagos, quando foi surpreendido por um veículo GM Vectra que tentava cruzar a via. O motociclista acabou colidindo na lateral traseira do carro e foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações.

O motorista do Vectra relatou que trafegava pela rua Generoso Siqueira no sentido centro, junto com outro condutor, que estava em um Fiat Palio (modelo Prêmio). Ambos teriam parado no cruzamento e, ao perceberem que o fluxo da via preferencial (Euridice Chagas Cruz) havia diminuído, tentaram atravessar — momento em que foram surpreendidos pela motocicleta.