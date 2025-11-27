Motociclista fica ferido após queda na avenida Custódio Andreis, em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (27), um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Avenida Custódio Andreis, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.
Segundo informações apuradas no local, o jovem pilotava a motocicleta quando teria perdido o equilíbrio, colidido contra o muro do canteiro central e caído, atingindo o rosto no asfalto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e recebeu apoio da Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima estava consciente, orientada e apresentava escoriações no rosto.
Após avaliação inicial, o motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.