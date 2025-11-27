Motociclista fica ferido após queda na avenida Custódio Andreis, em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (27), um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Avenida Custódio Andreis, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Segundo informações apuradas no local, o jovem pilotava a motocicleta quando teria perdido o equilíbrio, colidido contra o muro do canteiro central e caído, atingindo o rosto no asfalto.