ACIDENTE

Motociclista fica ferido após queda na avenida Custódio Andreis, em Três Lagoas

Jovem bateu no canteiro central e caiu com o rosto no chão; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu

Alfredo Neto

Homem é socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu após cair com moto em avenida no bairro Santa Luzia. Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
Na manhã desta quinta-feira (27), um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Avenida Custódio Andreis, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Segundo informações apuradas no local, o jovem pilotava a motocicleta quando teria perdido o equilíbrio, colidido contra o muro do canteiro central e caído, atingindo o rosto no asfalto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e recebeu apoio da Unidade Básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima estava consciente, orientada e apresentava escoriações no rosto.

Após avaliação inicial, o motociclista foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

