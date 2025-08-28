Motociclista fica ferido em colisão com automóvel no Jardim Alvorada

Na manhã desta quinta-feira (28), um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na Rua dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações preliminares, o condutor da motocicleta teria colidido com o carro, sendo arremessado ao solo. A moto ficou parcialmente presa sob o veículo, indicando a força do impacto.