Motociclista fica ferido em colisão com automóvel no Jardim Alvorada

Na manhã desta quinta-feira (28), um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um automóvel na Rua dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.
De acordo com informações preliminares, o condutor da motocicleta teria colidido com o carro, sendo arremessado ao solo. A moto ficou parcialmente presa sob o veículo, indicando a força do impacto.
O motociclista apresentava escoriações e sinais de possível fratura, mas encontrava-se consciente e orientado durante o atendimento. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Auxiliadora para avaliação médica mais detalhada.
As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.