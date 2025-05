Motociclista morre após colisão frontal com carro na BR-262, em Brasilândia

Um acidente fatal foi registrado na noite de sexta-feira (2), na BR-262, entre o distrito de Porto João André e a cidade de Brasilândia (MS). A colisão frontal envolveu uma motocicleta e um carro modelo Ford Ka, resultando na morte do motociclista, identificado como Wallace Monteiro, de 30 anos.

Segundo relato da condutora do veículo, ela seguia no sentido Três Lagoas quando tentou ultrapassar uma carreta e colidiu de frente com a motocicleta, que seguia no sentido oposto. O impacto foi violento e o motociclista foi arremessado a vários metros do local do acidente, morrendo ainda no local.