Getam prende homem flagrado empinando moto na avenida Clodoaldo Garcia

Um jovem de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira (16) por direção perigosa após ser flagrado realizando manobras arriscadas com uma motocicleta na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas (MS). A ocorrência foi registrada por volta das 21h30, nas proximidades do Crase, durante patrulhamento da equipe do Getam do 2º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o motociclista foi flagrado empinando a moto, se equilibrando apenas em uma das rodas em plena via pública, colocando em risco pedestres e motoristas que transitavam pela avenida. Diante da infração, os militares realizaram a abordagem e deram voz de prisão ao condutor.