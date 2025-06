Motorista colide com veículos estacionados e mobiliza PM e Samu em Três Lagoas

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de quinta-feira (19), após um motorista colidir com dois carros e uma motocicleta que estavam estacionados na Avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Jardim Primaveril, região leste de Três Lagoas (MS).

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor de um VW Gol tentou realizar uma conversão à esquerda, mas acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra dois veículos que estavam parados na via. Com o impacto, os carros foram empurrados para frente e atingiram uma motocicleta, também estacionada, que ficou danificada.