Motorista de aplicativo busca por ajuda após sofrer acidente na BR-262

O motorista de aplicativo, Ederson Dias Aparecido, viveu momentos de desespero na noite de 24 de julho, quando seu carro foi atingido por um boi solto na BR-262, entre Três Lagoas e o distrito de Arapuá. Apesar da gravidade do acidente, Ederson sofreu apenas escoriações leves. O veículo ficou com a parte dianteira completamente destruída e está avaliado em mais de R$ 12 mil de prejuízo.

Em vídeo gravado momentos após o impacto, Ederson relatou o susto.

“Atropelei uma vaca solta na via. O carro está no meio do mato. Graças a Deus, só machuquei o dedo”.

No dia seguinte, ao ver o estado do carro, ele teve a real dimensão do livramento que teve.