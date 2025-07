Motorista de carro atropela motociclista no bairro Santa Rita e foge sem prestar socorro

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 18h. A vítima, que possui uma revenda de motos na região, havia saído de seu comércio conduzindo uma Honda Biz para realizar um teste. Ao acessar a rua João Dantas Filgueiras, sentido sul, e percorrer cerca de 30 metros, ele foi surpreendido por um veículo Volkswagen Santana Quantum, que seguia pela rua Maria Queiroz Moreira e teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e colidindo com a moto.

Um motociclista ficou ferido no início da noite de quarta-feira (9), após ser atingido por um carro que teria avançado a preferencial na esquina da rua João Dantas Filgueiras com a rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

O motociclista foi arremessado ao solo com violência. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro. Populares que presenciaram o acidente seguiram o motorista até sua residência, no bairro Vila Haro, a cerca de 3,6 km do local da colisão. Inicialmente, o suspeito negou qualquer envolvimento, mas após ser confrontado com imagens de câmeras de segurança, mudou a versão e alegou que não teria visto a motocicleta, supostamente por estar sem farol — o que foi desmentido pelas testemunhas, que afirmaram que a moto estava revisada e em perfeitas condições, por ser parte do estoque da loja.

Sem conseguir se esquivar da responsabilidade, o motorista teria feito contato com um familiar da vítima e se comprometido a “resolver a situação”. O motociclista foi socorrido pela equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU, sendo encaminhado consciente e orientado ao Hospital Auxiliadora, onde foi diagnosticado com fratura fechada no tornozelo esquerdo.