Motorista de carro causa acidente e foge no Jardim das Acácias em Três Lagoas

Um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (10), no cruzamento da rua Etelvino Custódio de Queiroz com a rua N, no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas (MS), deixou uma mulher ferida e provocou a fuga do motorista envolvido na colisão.

O casal estava em uma motocicleta quando, segundo informações colhidas no local, o condutor de um veículo não teria respeitado a sinalização de preferência, atingindo a moto e arremessando os dois ocupantes ao solo. Após provocar o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro às vítimas.