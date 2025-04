Motorista de caminhonete morre após capotamento na BR-158 em Brasilândia

Informações preliminares indicam que a vítima estava sozinha no veículo no momento do acidente. As causas do capotamento ainda serão apuradas pela perícia e pela Polícia Civil. O local foi isolado para garantir a segurança e a eficácia do trabalho pericial.

Até o momento, não há mais detalhes sobre o caso. A equipe de jornalismo seguirá acompanhando a apuração dos fatos e trará novas atualizações assim que disponíveis.