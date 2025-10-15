Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Flagrante

Motorista é preso com 340 kg de maconha na BR-262

Flagrante foi feito durante fiscalização da PRF, na rodovia

Kelly Martins

os policiais sentiram forte odor característico de maconha e visualizaram um saco plástico branco sobre o banco traseiro do carro. Foto: Divulgação/PRF Três Lagoas.
os policiais sentiram forte odor característico de maconha e visualizaram um saco plástico branco sobre o banco traseiro do carro. Foto: Divulgação/PRF Três Lagoas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), 340 kg de maconha e três quilos de skunk, transportados em um veículo clonado, em Três Lagoas. O foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, a equipe realizava ronda ostensiva na BR-262, nas proximidades do entroncamento com a BR-158, quando deu ordem de parada ao condutor para fiscalização de rotina.

Durante a abordagem, os policiais sentiram forte odor característico de maconha e visualizaram um saco plástico branco sobre o banco traseiro do carro.

Notícias Relacionadas

Ao ser questionado, o motorista admitiu que transportava entorpecentes. Os policiais encontraram aproximadamente 340 kg de maconha e três kg de skunk. A verificação dos sinais identificadores revelou ainda que o veículo portava placas clonadas e possuía registro de furto em Belo Horizonte (MG).

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos