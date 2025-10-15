Motorista é preso com 340 kg de maconha na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), 340 kg de maconha e três quilos de skunk, transportados em um veículo clonado, em Três Lagoas. O foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
De acordo com a PRF, a equipe realizava ronda ostensiva na BR-262, nas proximidades do entroncamento com a BR-158, quando deu ordem de parada ao condutor para fiscalização de rotina.
Durante a abordagem, os policiais sentiram forte odor característico de maconha e visualizaram um saco plástico branco sobre o banco traseiro do carro.
Ao ser questionado, o motorista admitiu que transportava entorpecentes. Os policiais encontraram aproximadamente 340 kg de maconha e três kg de skunk. A verificação dos sinais identificadores revelou ainda que o veículo portava placas clonadas e possuía registro de furto em Belo Horizonte (MG).
O preso, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas.