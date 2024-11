Motorista é preso e PRF recupera veículo roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado, nesta segunda-feira (18), em Água Clara. O condutor da pickup foi preso.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou, no km 141 da BR-262, o veículo Fiat Strada, conduzido por um homem. Os agentes notaram um nervosismo exagerado do condutor com a abordagem policial e, após fiscalização, descobriram que a pickup possuía registro de roubo no interior da Bahia, no inicio do mês, além de placas falsas.