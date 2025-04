Motorista é preso na BR-262 com cocaína que seria levada para Minas Gerais

Durante a fiscalização de rotina, os agentes perceberam o nervosismo do condutor e realizaram uma vistoria mais detalhada no carro. Foi quando descobriram o compartimento secreto no painel, onde estavam os tabletes de cocaína.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 25,8 kg de cocaína na tarde de segunda-feira (7), em Água Clara (MS). A droga estava escondida em um compartimento oculto no painel do veículo Chevrolet/Prisma, abordado pelos policiais, na BR-262.

O motorista, que não teve a identidade revelada, afirmou que havia pegado o veículo com a droga em Campo Grande (MS) e que seguiria até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil de Água Clara.

A carga de cocaína apreendida e o condutor do veículo foram levados para as autoridades competentes, que seguirão com as investigações. A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais.