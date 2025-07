Motorista é salvo por moradores após carro cair em piscinão na BR-262, em Três Lagoas

Um homem de 39 anos foi socorrido com vida após o carro que ele dirigia cair em um piscinão, na tarde de quarta-feira (9), às margens da rodovia BR-262, na saída para Brasilândia, em Três Lagoas.

Por volta das 17h, moradores do bairro Jardim das Flores (Invasão) avistaram o veículo passando pela rotatória entre as rodovias BR-262 e BR-158, até que o carro acabou dentro do piscinão.

Rapidamente, um dos moradores pulou na represa e mergulhou, conseguindo retirar o motorista do veículo, que já estava em estado de choque devido ao tempo que passou submerso sem respirar.