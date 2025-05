Motorista embriagado derruba semáforo e resiste a prisão no bairro Santo André

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (1), após o motorista de uma caminhonete perder o controle da direção e colidir contra um poste de sinalização semafórica, na Avenida Antônio Trajano, no cruzamento com a Rua José Amílcar Congro Bastos, no bairro Santo André, em Três Lagoas (MS).

A colisão ocorreu por volta das 22h, quando o condutor, que seguia no sentido bairro-centro, subiu na calçada e bateu contra o semáforo. Devido ao risco de choque elétrico e à gravidade da batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do motorista do veículo, que apresentava sinais de embriaguez.