Motorista embriagado é preso por dirigir em ziguezague e filho acaba detido por desacato

A Polícia Militar de Três Lagoas realizou, na noite desta quinta-feira (07), a prisão de dois homens, de 67 e 36 anos, durante uma abordagem na rua Maria Guilhermina Esteves, após constatações de embriaguez ao volante e desacato à autoridade.

A equipe policial realizava patrulhamento quando avistou um veículo, com placas de Araçatuba (SP), trafegando em velocidade incompatível com a via e em ziguezague. Diante da condução perigosa, os policiais emitiram ordem de parada ao condutor.

Durante a aproximação, os agentes perceberam forte odor etílico vindo do motorista, de 67 anos, que confirmou ter ingerido bebida alcoólica momentos antes da abordagem. O mesmo foi convidado a realizar o teste do bafômetro, após simular o sopro por três vezes, foi caracterizada a recusa conforme previsto na legislação.

Diante de sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora como fala alterada, andar cambaleante, vestes desordenadas e confissão do consumo de álcool — foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (TCE) e emitido o Auto de Infração de Trânsito. O homem recebeu voz de prisão pelo crime previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi conduzido à delegacia, sem o uso de algemas.