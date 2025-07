Motorista embriagado invade contramão, colide com ônibus e é amarrado por populares

Um motorista foi preso na tarde desta terça-feira (8), após invadir a contramão da rua Ângelo Melão e colidir frontalmente com um ônibus no bairro Jardim das Paineiras, região Norte de Três Lagoas (MS).

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo telefone 190 para atender a uma ocorrência em frente ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), onde um homem, visivelmente embriagado e alterado, teria provocado um acidente e estaria causando tumulto na via pública.

Ao chegar ao local, os policiais da Rádio Patrulha encontraram o suspeito imobilizado no chão, com as mãos amarradas com fitas plásticas (popularmente conhecidas como “enforca-gato”). Segundo relato do motorista do ônibus, ele trafegava pela rua Ângelo Melão no sentido oeste–leste quando o veículo VW Up, conduzido pelo suspeito no sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu violentamente com a frente do ônibus.