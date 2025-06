Motorista fura preferencial, causa acidente e idoso fica preso entre carro e moto

Um idoso de 73 anos sofreu uma fratura exposta em uma das pernas após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (17), no cruzamento da rua David Alexandria com a rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, Região Leste de Três Lagoas (MS).

A vítima estava na garupa de uma motocicleta Honda Biz, conduzida por seu filho. Ambos seguiam para o trabalho no sentido do bairro Vila Nova em direção ao JK, quando foram atingidos por um veículo Fiat Cronos, cujo condutor, segundo testemunhas, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O carro trafegava pela rua Marcílio Dias, no sentido sul–norte, e atravessou a preferencial, colidindo lateralmente com a moto. Com o impacto, o idoso ficou preso entre os dois veículos, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros para ser resgatado.