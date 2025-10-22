Veículos de Comunicação
TRAGÉDIA

Motorista morre carbonizado após capotamento e incêndio em veículo na BR-158

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames periciais.

Alfredo Neto

Causas do acidente e identificação da vítima ainda não foram divulgadas. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Causas do acidente e identificação da vítima ainda não foram divulgadas. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Um grave acidente registrado no início da manhã desta quarta-feira (22), terminou em tragédia na BR-158, quando um veículo Toyota Corolla saiu da pista, capotou e pegou fogo, resultando na morte do motorista, que ficou completamente carbonizado dentro do automóvel.

De acordo com as primeiras informações, o condutor seguia sozinho pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou às margens da estrada, sendo consumido pelas chamas logo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por motoristas que passavam pelo local, mas, ao chegarem, encontraram o veículo totalmente em chamas. Após o controle do incêndio, os militares constataram que a vítima já estava sem vida, carbonizada no interior do carro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil também foram acionadas e devem apurar as causas do acidente. A identidade do motorista ainda não foi oficialmente confirmada, mas as primeiras informações indicam que o veículo possui placas registradas em Três Lagoas.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames periciais.

Mais informações em instantes.

