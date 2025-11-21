Motorista perde controle, bate em árvore e é preso por suspeita de embriaguez em Três Lagoas

Um motorista de 40 anos foi detido na tarde de quinta-feira (20) após perder o controle de um Fiat Uno e colidir violentamente contra uma árvore na Rua José Corrêa da Silveira, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. O acidente não deixou feridos, mas causou danos significativos ao veículo, que pertence a uma empresa de construção.
De acordo com moradores, o condutor trafegava em alta velocidade e desrespeitou diversas placas de parada obrigatória momentos antes da colisão, colocando em risco pedestres e motociclistas que passavam pelo local.
A equipe de trânsito da Polícia Militar atendeu a ocorrência. Conforme relato do motorista, ele discutia com a passageira — sua companheira — quando ela teria puxado o volante, causando a perda de controle do carro. Apesar do forte impacto, nenhum dos dois se feriu.
Durante o atendimento, os policiais constataram que o casal apresentava forte odor etílico, sinais de embriaguez e comportamento alterado. A Rádio Patrulha prestou apoio à ação e efetuou a detenção de ambos.
Já na Delegacia da Polícia Civil, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi lavrado um termo de constatação de embriaguez. A polícia também identificou que ele cumpre liberdade condicional, circunstância que pode agravar seu quadro jurídico.
O condutor poderá responder por direção perigosa, embriaguez ao volante, dano ao patrimônio e descumprimento de medidas judiciais.