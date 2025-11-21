Motorista perde controle, bate em árvore e é preso por suspeita de embriaguez em Três Lagoas

Um motorista de 40 anos foi detido na tarde de quinta-feira (20) após perder o controle de um Fiat Uno e colidir violentamente contra uma árvore na Rua José Corrêa da Silveira, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. O acidente não deixou feridos, mas causou danos significativos ao veículo, que pertence a uma empresa de construção.

De acordo com moradores, o condutor trafegava em alta velocidade e desrespeitou diversas placas de parada obrigatória momentos antes da colisão, colocando em risco pedestres e motociclistas que passavam pelo local.

A equipe de trânsito da Polícia Militar atendeu a ocorrência. Conforme relato do motorista, ele discutia com a passageira — sua companheira — quando ela teria puxado o volante, causando a perda de controle do carro. Apesar do forte impacto, nenhum dos dois se feriu.