Motoshow 2025 terá entrada gratuita e será realizado entre 10 e 13 de julho

A Prefeitura de Três Lagoas é parceira na realização do 22º Motoshow, que será realizado entre os dias 10 e 13 de julho de 2025, na Arena Mix e é realizado pelo Instituto Desenvolve Costa Leste MS.

O Motoshow reúne apaixonados por duas rodas de diversas regiões do país, com uma programação que inclui feira de negócios, exposição de motos novas e antigas, manobras radicais, bungee jump e praça de alimentação com food trucks.

Entre as atrações musicais confirmadas estão grandes nomes do rock nacional: CPM 22 se apresenta na quinta-feira (10); RPM – O Legado na sexta-feira (11); e Supla no sábado (12). No domingo (13), o evento encerra com a tradicional costelada beneficente, voltada à confraternização e ações sociais.