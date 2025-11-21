Veículos de Comunicação
Mototrês Seminovos inaugura nova loja em Três Lagoas com motos de alta cilindrada

A loja fica ao lado da concessionária Honda Mototrês, na avenida Antônio Trajano, no Centro

Pedro Tergolino

A Mototrês Seminovos chega para atender motociclistas que buscam opções variadas, sempre com garantia, revisão e suporte técnico da equipe Honda Mototrês. Foto: Reprodução/TVC HD.
A abertura da nova unidade da Mototrês Seminovos movimentou motociclistas e apaixonados por duas rodas, que acompanharam de perto a apresentação do espaço dedicado exclusivamente à venda de motos seminovas (tanto da Honda quanto de outras marcas), incluindo modelos de altas cilindradas, segmento que cresce a cada ano.

O diretor geral do grupo, Felipe Grava, explicou que a criação da loja é um sonho antigo e responde a uma demanda crescente do mercado local.

“As concessionárias Honda trabalham focadas na marca, mas existe uma grande procura por seminovas e motos de alta cilindrada de outras fabricantes. Com o crescimento de Três Lagoas, decidimos investir forte nessa estrutura para atender melhor os motociclistas da região”.

A loja fica ao lado da concessionária Honda Mototrês, na avenida Antônio Trajano, no Centro, reunindo modelos estradeiros, urbanos, esportivos e motos para uso diário.

Com mais de quatro décadas de atuação em Três Lagoas, o grupo comemora o bom momento e a expansão que inclui novas filiais, reformas e investimentos em Água Clara, Brasilândia e no Shopping Três Lagoas.

“Estamos trazendo uma megaestrutura. Nosso foco é atender não só Três Lagoas, mas todo o Mato Grosso do Sul e até outras regiões do Brasil. O que oferecemos aqui é padrão diferenciado, equipe qualificada e atendimento de excelência”.

A procura por motocicletas no Brasil cresce impulsionada pelo segmento de entregas e pela busca por veículos econômicos. Em 2025, a previsão é de que o país ultrapasse 2,1 milhões de motos vendidas, segundo a Fenabrave.

Dados acumulados até outubro mostram mais de 1,8 milhão de unidades emplacadas, e Três Lagoas acompanha essa tendência, com a Honda mantendo a liderança de mercado.

“A expectativa da Honda é voltar a 80% de participação. Para isso, está lançando muitos modelos e trazendo novidades para seminovas, com garantia de fábrica e benefícios exclusivos”, explicou a direção.

A Mototrês Seminovos chega para atender motociclistas que buscam opções variadas, sempre com garantia, revisão e suporte técnico da equipe Honda Mototrês.

“O cliente pode vir tranquilo. Vamos trabalhar com quase todas as marcas, mantendo o padrão de qualidade que a Mototrês sempre ofereceu em Três Lagoas”.

A nova unidade reforça o compromisso do grupo em oferecer inovação, segurança e confiança para quem vive a paixão por duas rodas.

