Mototrês Seminovos inaugura nova loja em Três Lagoas com motos de alta cilindrada

A abertura da nova unidade da Mototrês Seminovos movimentou motociclistas e apaixonados por duas rodas, que acompanharam de perto a apresentação do espaço dedicado exclusivamente à venda de motos seminovas (tanto da Honda quanto de outras marcas), incluindo modelos de altas cilindradas, segmento que cresce a cada ano.

O diretor geral do grupo, Felipe Grava, explicou que a criação da loja é um sonho antigo e responde a uma demanda crescente do mercado local.

“As concessionárias Honda trabalham focadas na marca, mas existe uma grande procura por seminovas e motos de alta cilindrada de outras fabricantes. Com o crescimento de Três Lagoas, decidimos investir forte nessa estrutura para atender melhor os motociclistas da região”.

A loja fica ao lado da concessionária Honda Mototrês, na avenida Antônio Trajano, no Centro, reunindo modelos estradeiros, urbanos, esportivos e motos para uso diário.

Com mais de quatro décadas de atuação em Três Lagoas, o grupo comemora o bom momento e a expansão que inclui novas filiais, reformas e investimentos em Água Clara, Brasilândia e no Shopping Três Lagoas.