Movimentação segue tímida nas vendas de fantasias em Três Lagoas

Com a chegada do Carnaval, a movimentação no comércio de fantasias em Três Lagoas ainda está abaixo do esperado. Diferente de outras regiões do país, onde a procura já é intensa, na cidade a demanda segue tímida.

Pesquisas nacionais apontam que as fantasias personalizadas inspiradas nas personagens Fátima e Sueli, da novela ‘Tapas e Beijos’, além de personagens da Marvel como Deadpool e Wolverine, estão entre as mais procuradas em 2025. No entanto, em Três Lagoas, a tendência segue um caminho diferente.

A vendedora Irene Rigolo, que atua no setor há mais de 15 anos, afirma que os figurinos mais buscados pelo público feminino são aqueles inspirados na cantora sertaneja Ana Castela e as fantasias de girassol. “Temos opções para todas as idades, desde um ano, e estamos aguardando que os clientes compareçam”, declarou.

Apesar da variedade de opções, as vendas ainda não atingiram as expectativas. “Recebemos clientes, mas não como no ano passado. A quantidade está menor, mas acredito no potencial da cidade e que até o final de semana a procura aumente”, disse Irene.