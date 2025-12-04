MS Citrus Summit vai debater em Três Lagoas a nova fronteira produtiva

Mato Grosso do Sul vive um ciclo acelerado de expansão da citricultura e discute, na próxima semana, o futuro do setor em eventos que reúnem especialistas, governo e produtores em Três Lagoas.
Com mais de 15 mil hectares já em produção e cerca de 7 milhões de mudas plantadas, Mato Grosso do Sul se consolida como uma das principais novas fronteiras da citricultura no país. O crescimento expressivo tem atraído investimentos e impulsionado a diversificação econômica. Somente para os próximos anos, estão prospectados mais de 30 mil hectares em novos projetos, ampliando a capacidade produtiva e abrindo espaço para geração de renda em diversas regiões do Estado.
Nesse cenário de expansão, Três Lagoas será sede, nos dias 10 e 11 de dezembro, de dois encontros voltados à capacitação técnica e ao debate estratégico do setor. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e instituições ligadas ao agronegócio.
No dia 10 ocorre o Encontro Regional de Capacitação em Citricultura, voltado às equipes técnicas e de fiscalização dos municípios. A proposta é alinhar conceitos, atualizar procedimentos e reforçar práticas que garantam sustentabilidade, segurança e qualidade no processo de crescimento da atividade.
No dia 11, o debate ganha maior dimensão com o MS Citro Summit, evento que vai reunir autoridades estaduais, especialistas e produtores para discutir os desafios e as oportunidades da fruticultura. A programação inclui debates sobre ambiente regulatório, defesa sanitária, relações contratuais e perspectivas de mercado interno e externo. O objetivo é consolidar Mato Grosso do Sul como um dos principais players nacionais do setor.
De acordo com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Rogério Beretta, o evento representa um passo importante na consolidação do Estado como alternativa estratégica para a citricultura brasileira. Segundo ele, o setor, tradicionalmente concentrado em São Paulo, tem buscado novas áreas para expansão, e Mato Grosso do Sul reúne condições favoráveis para atrair novos empreendimentos.
Beretta afirma que o objetivo é atrair produtores experientes e estimular agricultores sul-mato-grossenses a ingressarem no segmento. “Nós temos dois focos nesse evento. O primeiro é trazer produtores de São Paulo que queiram vir para o Mato Grosso do Sul, citricultores tradicionais. O segundo é estimular os produtores do Estado que ainda não fazem parte do setor a conhecerem a cadeia e terem elementos para tomar a decisão de ingressar na atividade”, explicou.
As atividades serão realizadas no espaço do Sesi, em Três Lagoas, e reúnem representantes do governo estadual, especialistas, produtores e instituições do setor produtivo.