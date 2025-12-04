MS Citrus Summit vai debater em Três Lagoas a nova fronteira produtiva

Mato Grosso do Sul vive um ciclo acelerado de expansão da citricultura e discute, na próxima semana, o futuro do setor em eventos que reúnem especialistas, governo e produtores em Três Lagoas.

Com mais de 15 mil hectares já em produção e cerca de 7 milhões de mudas plantadas, Mato Grosso do Sul se consolida como uma das principais novas fronteiras da citricultura no país. O crescimento expressivo tem atraído investimentos e impulsionado a diversificação econômica. Somente para os próximos anos, estão prospectados mais de 30 mil hectares em novos projetos, ampliando a capacidade produtiva e abrindo espaço para geração de renda em diversas regiões do Estado.

Nesse cenário de expansão, Três Lagoas será sede, nos dias 10 e 11 de dezembro, de dois encontros voltados à capacitação técnica e ao debate estratégico do setor. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas e instituições ligadas ao agronegócio.

No dia 10 ocorre o Encontro Regional de Capacitação em Citricultura, voltado às equipes técnicas e de fiscalização dos municípios. A proposta é alinhar conceitos, atualizar procedimentos e reforçar práticas que garantam sustentabilidade, segurança e qualidade no processo de crescimento da atividade.