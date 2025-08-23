Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Florestas

MS é o segundo maior em área plantada de eucalipto no Brasil e avança para ampliar a produção de celulose

Estado de Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em áreas de florestas plantadas

Ana Cristina Santos

Estado de Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em áreas de florestas plantadas
Estado de Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição em áreas de florestas plantadas

O setor florestal de Mato Grosso do Sul atravessa a melhor fase de sua história, com expansão de áreas plantadas, recordes de produção e instalação de novas indústrias. Hoje, o Estado já ocupa a segunda posição nacional em área de eucalipto e concentra o maior polo de celulose do mundo.

De acordo com o diretor-executivo da Reflore/MS, Dito Mário, a produção sul-mato-grossense deve ultrapassar 7,5 milhões de toneladas de celulose em 2025, podendo chegar a 18 ou 19 milhões nos próximos anos. “Temos hoje um horizonte de 13,5 milhões de hectares que podem absorver as grandes fábricas. Estamos recuperando áreas degradadas, sequestrando carbono, gerando emprego e qualidade de vida para quem trabalha na cadeia produtiva”, destacou.

O avanço é impulsionado por novos investimentos. A Bracell anunciou a instalação de uma unidade em Bataguassu e há tratativas para mais uma fábrica em Água Clara. Já em Inocência, a Arauco está com as obras do Projeto Sucuriú em ritmo acelerado. Com investimento de 4,6 bilhões de dólares, o empreendimento prevê uma planta com capacidade de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.

Notícias Relacionadas

Segundo o diretor da Arauco, Theófilo Militão, o cronograma segue dentro do planejado. “A planta já está em construção desde abril, com a obra civil bastante avançada. Hoje temos próximos de seis mil pessoas no canteiro e mantemos a expectativa de entrar em operação no segundo semestre de 2027”, disse.

Durante a fase de implantação, o projeto deve gerar mais de 14 mil oportunidades de trabalho. Após a inauguração, a estimativa é de seis mil empregos permanentes nas áreas industrial, florestal e de logística, transformando a economia da região da Costa Leste.

Apesar do cenário positivo, desafios permanecem, como a necessidade de investimentos em infraestrutura logística — rodovias, ferrovias e portos — para dar suporte à expansão. Ainda assim, com novos empreendimentos e produção crescente, Mato Grosso do Sul se consolida como referência mundial em celulose, fortalecendo o título de “vale da celulose.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos