MS é o segundo maior em área plantada de eucalipto no Brasil e avança para ampliar a produção de celulose

O setor florestal de Mato Grosso do Sul atravessa a melhor fase de sua história, com expansão de áreas plantadas, recordes de produção e instalação de novas indústrias. Hoje, o Estado já ocupa a segunda posição nacional em área de eucalipto e concentra o maior polo de celulose do mundo.

De acordo com o diretor-executivo da Reflore/MS, Dito Mário, a produção sul-mato-grossense deve ultrapassar 7,5 milhões de toneladas de celulose em 2025, podendo chegar a 18 ou 19 milhões nos próximos anos. “Temos hoje um horizonte de 13,5 milhões de hectares que podem absorver as grandes fábricas. Estamos recuperando áreas degradadas, sequestrando carbono, gerando emprego e qualidade de vida para quem trabalha na cadeia produtiva”, destacou.

O avanço é impulsionado por novos investimentos. A Bracell anunciou a instalação de uma unidade em Bataguassu e há tratativas para mais uma fábrica em Água Clara. Já em Inocência, a Arauco está com as obras do Projeto Sucuriú em ritmo acelerado. Com investimento de 4,6 bilhões de dólares, o empreendimento prevê uma planta com capacidade de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano.