MS não tem casos confirmados de sarampo e nota técnica mantém a vigilância

Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de sarampo em 2025, segundo a Nota Técnica nº 6/2025 da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento, o estado registrou 84 notificações da doença, sendo 48 descartadas e 36 ainda em investigação. Nenhum caso foi confirmado.

O documento orienta os municípios a manterem a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em todos os casos suspeitos, especialmente em áreas de fronteira. A medida busca conter riscos de reintrodução do vírus, já que o Brasil confirmou 27 casos neste ano e países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, emitiram alertas sobre aumento de ocorrências.

Como parte das estratégias de prevenção e capacitação promovidas pela SES, foi realizada em 26 de setembro a Web Reunião sobre Sarampo, com foco na Nota Técnica nº 6/2025. O encontro virtual reuniu coordenadores municipais de imunização e vigilância epidemiológica para reforçar as diretrizes já estabelecidas, como a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em casos suspeitos.

A reunião também serviu como espaço de alinhamento entre os municípios, especialmente os localizados em áreas de fronteira, fortalecendo as ações que vêm mantendo Mato Grosso do Sul sem casos confirmados da doença em 2025.

“O sarampo apresenta elevada transmissibilidade, por isso a prevenção exige vigilância ativa, investigação imediata e bloqueio vacinal seletivo. A cobertura do tríplice viral é determinante para manter o Estado sem registros da doença”, afirma Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.