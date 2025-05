MS tem 55 mil desocupados mesmo com grande oferta de vagas e baixa taxa de desemprego

Mesmo apresentando a 5ª menor taxa de desocupação do Brasil, com índice de 3,7%, Mato Grosso do Sul ainda convive com uma contradição preocupante: cerca de 55 mil pessoas estão desocupadas no Estado, muitas delas em situação de vulnerabilidade social e beneficiárias do Bolsa Família. Esse cenário foi apresentado nesta semana, durante o lançamento da plataforma “MS Qualifica Digital”, ferramenta criada pelo Governo do Estado para integrar qualificação profissional e empregabilidade.

Os dados revelam que, apesar de um ambiente favorável à geração de empregos e um mercado aquecido, há um descompasso entre a oferta de vagas e a qualificação dos trabalhadores disponíveis. “Temos um índice positivo, acima da média nacional, mas ainda temos um contingente relevante de famílias que dependem do Bolsa Família e que não conseguem acessar o emprego formal”, alertou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

A preocupação com a informalidade e a baixa qualificação foi uma das motivações para o desenvolvimento da nova plataforma. Gratuita e totalmente digital, a “MS Qualifica Digital” tem como objetivo conectar empresas, trabalhadores e instituições de ensino, facilitando tanto a capacitação quanto o preenchimento de vagas em aberto. O serviço já está disponível no site msqualifica.ms.gov.br e no aplicativo MS Digital, para Android e iOS.

Segundo Verruck, um dos grandes desafios do Estado é adequar os perfis profissionais à demanda real do setor produtivo. Exemplo disso foram os programas “Voucher Transportador” e “Voucher Desenvolvedor”, citados como casos de sucesso. O primeiro solucionou a falta de motoristas com carteira tipo E — eram mais de 600 caminhões parados por falta de condutores habilitados — e o segundo supriu a carência de programadores no setor de tecnologia.

“O Estado passou a entender as necessidades de cada setor e criou programas de qualificação sob medida. Isso mudou a lógica da capacitação: em vez de cursos genéricos, agora trabalhamos para atender o que as empresas realmente precisam”, reforçou a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi.