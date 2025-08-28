Mudanças no trânsito vão alterar fluxo de ruas próximas à Funlec e Câmara

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas anunciou alterações no sentido de algumas vias na região do bairro Santos Dumont, nas proximidades da Câmara Municipal, do Batalhão da Polícia Militar e da escola Funlec. De acordo com o diretor da pasta, José Aparecido de Moraes, as mudanças atendem solicitações de pais de alunos e moradores, diante do grande fluxo de veículos naquela área.

As ruas Manoel Pedro de Campos e 13 de Junho terão seu sentido de circulação alterado para via única. A mudança abrangerá o trecho compreendido entre a rua São Sebastião e a rua Manoel de Oliveira Gomes, já a rua Santa Luzia passará a ter sentido único em direção ao centro da cidade.