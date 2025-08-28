Mudanças no trânsito vão alterar fluxo de ruas próximas à Funlec e Câmara

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas anunciou alterações no sentido de algumas vias na região do bairro Santos Dumont, nas proximidades da Câmara Municipal, do Batalhão da Polícia Militar e da escola Funlec. De acordo com o diretor da pasta, José Aparecido de Moraes, as mudanças atendem solicitações de pais de alunos e moradores, diante do grande fluxo de veículos naquela área.
As ruas Manoel Pedro de Campos e 13 de Junho terão seu sentido de circulação alterado para via única. A mudança abrangerá o trecho compreendido entre a rua São Sebastião e a rua Manoel de Oliveira Gomes, já a rua Santa Luzia passará a ter sentido único em direção ao centro da cidade.
Além dessas alterações, outras demandas estão em estudo, como a implantação de mão única na rua Antônio Estevan Leal. Para isso, a Secretaria de Infraestrutura deverá adequar canteiros centrais de avenidas paralelas.
Outro ponto discutido pela população é a Yamaguti Kankit, bastante movimentada e estreita. Segundo Moraes, no entanto, não há possibilidade de transformá-la em mão única. “Para isso, precisaríamos de uma via paralela que tivesse a mesma estrutura, o que não existe naquele trecho”, destacou. Ele informou ainda que está em análise a instalação de um semáforo no cruzamento da a Yamaguti com a rua Irmãos Cameschi, considerado de alto risco.