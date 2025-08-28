Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Sentido único

Mudanças no trânsito vão alterar fluxo de ruas próximas à Funlec e Câmara

Mudanças atendem solicitações de pais de alunos e moradores, diante do grande fluxo de veículos naquela área

Ana Cristina Santos

Departamento fará alterações no sentido de algumas vias na região do bairro Santos Dumont - Foto : Reprodução/TVC HD.
Departamento fará alterações no sentido de algumas vias na região do bairro Santos Dumont - Foto : Reprodução/TVC HD.

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas anunciou alterações no sentido de algumas vias na região do bairro Santos Dumont, nas proximidades da Câmara Municipal, do Batalhão da Polícia Militar e da escola Funlec. De acordo com o diretor da pasta, José Aparecido de Moraes, as mudanças atendem solicitações de pais de alunos e moradores, diante do grande fluxo de veículos naquela área.

As ruas Manoel Pedro de Campos e 13 de Junho terão seu sentido de circulação alterado para via única. A mudança abrangerá o trecho compreendido entre a rua São Sebastião e a rua Manoel de Oliveira Gomes, já a rua Santa Luzia passará a ter sentido único em direção ao centro da cidade.

Notícias Relacionadas

Além dessas alterações, outras demandas estão em estudo, como a implantação de mão única na rua Antônio Estevan Leal. Para isso, a Secretaria de Infraestrutura deverá adequar canteiros centrais de avenidas paralelas.

Outro ponto discutido pela população é a Yamaguti Kankit, bastante movimentada e estreita. Segundo Moraes, no entanto, não há possibilidade de transformá-la em mão única. “Para isso, precisaríamos de uma via paralela que tivesse a mesma estrutura, o que não existe naquele trecho”, destacou. Ele informou ainda que está em análise a instalação de um semáforo no cruzamento da a Yamaguti com a rua Irmãos Cameschi, considerado de alto risco.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos