Mulher agride adolescente e o próprio marido após descobrir suposta traição em Três Lagoas

A Polícia Militar atendeu, na noite desta quinta-feira (3), uma ocorrência de lesão corporal no bairro Guanabara, em Três Lagoas. Por volta das 22h30, uma mulher invadiu uma residência na rua Otávio Luiz da Silva e agrediu uma adolescente com tapas e chutes. No momento da invasão, a suspeita carregava um bebê nos braços.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) após familiares da vítima denunciarem o ocorrido. Após colherem informações no local, os policiais seguiram até uma tabacaria na rua Yamaguti Kankit, no bairro Jardim Carioca, onde a suspeita reside.