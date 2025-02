Mulher bate em ônibus e tem moto apreendida por documentação vencida

Uma mulher de 21 anos ficou levemente ferida após colidir uma moto Honda Biz, a qual pilotava, com a traseira de um ônibus, na manhã desta quarta-feira (12), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

O acidente ocorreu por volta das 7h30, nas proximidades de um supermercado. A motociclista seguia no mesmo trajeto do coletivo, no sentido Centro-Bairro, quando, ao passar em frente ao supermercado, o ônibus desviou para o centro da pista para evitar ciclistas e veículos mal estacionados. Esse deslocamento fez com que a motociclista, que estava muito próxima à traseira do ônibus, se afastasse.

No local do acidente, há uma faixa de pedestres e um grande fluxo de pessoas atravessando a avenida, constantemente. Nesse momento, o motorista do ônibus precisou reduzir a velocidade por questões de segurança. Devido à proximidade, a motociclista não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com o para-choque do ônibus, caindo em seguida.