Mulher bêbada tenta agredir moradores e acaba presa no bairro Santos Dumont

Uma mulher de 32 anos foi contida pela Polícia Militar após tentar agredir uma senhora de 53 anos e outros populares na manhã de sábado (2), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. Segundo relato da guarnição, a suspeita apresentava sinais visíveis de embriaguez e comportamento agressivo, o que mobilizou a equipe após denúncia de vias de fato na avenida Clodoaldo Garcia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada durante patrulhamento para verificar uma briga em via pública, nas proximidades do número 1395. No local, a mulher partiu para cima da vítima no momento em que ela relatava o ocorrido à guarnição. Mesmo após ser contida, a suspeita voltou a avançar contra a vítima, sendo impedida novamente pelos policiais.

Durante a contenção, a agressora perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto, batendo a cabeça e sofrendo um corte leve. Ela foi levada à UPA pela PM, onde foi atendida pelo médico de plantão. Diante do comportamento agitado e agressivo da mulher, a equipe médica optou por sedá-la para que o atendimento fosse possível. A suspeita permaneceu em observação até que pudesse ser reavaliada.