Mulher condenada a mais de 10 anos de prisão por tráfico é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu uma mulher condenada a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada na manhã de sexta-feira (1º), por agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), em apoio ao Poder Judiciário, com o objetivo de cumprir mandados referentes a condenações criminais.

A mulher foi investigada e denunciada após a Operação Hygeia, deflagrada em novembro de 2022. Na ocasião, mais de 3 quilos de maconha foram encontrados em sua residência, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, que resultou na prisão em flagrante do companheiro dela. Durante o processo, o Ministério Público também denunciou a mulher como cúmplice no esquema criminoso.

Com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, após esgotados todos os recursos possíveis pela defesa, a pena foi mantida e a Justiça expediu o mandado de prisão. Por meio de análise de inteligência, o NRI descobriu que a condenada estava em um hospital do município. Agentes da SIG passaram a monitorar o local e conseguiram abordá-la na saída do estabelecimento.