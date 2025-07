Mulher denuncia familiar por destruir plantas em residência

Um mulher procurou a Polícia Civil para denunciar um familiar que, segundo ela, teria destruído as plantas da residência após um desentendimento antigo entre eles. O caso ocorreu no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS), no domingo (27).

De acordo com a vítima, que compareceu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), ela havia viajado e deixado um sobrinho responsável pelo imóvel. Ao retornar, percebeu que diversas plantas que ornamentavam a casa haviam sido cortadas de forma drástica. Ao questionar o sobrinho sobre o ocorrido, foi informada de que um tio, identificado apenas como “Cláudio”, teria feito os cortes sem autorização.