Mulher denuncia invasão de domicílio e furto de celular no Jardim das Oliveiras

Uma mulher, de 51 anos, procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil para denunciar um caso de invasão de domicílio e furto ocorrido, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas. O fato ocorreu na tarde de segunda-feira (28).

Segundo o relato da vítima, um homem conhecido apenas pelo apelido de “Bá” teria ido até a residência a procura do ex-companheiro. Ao ser informado de que o homem já não morava mais no local, o suspeito teria forçado a entrada no imóvel, dirigindo-se diretamente ao quarto da mulher.