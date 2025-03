Mulher denuncia marido por cárcere privado e tortura em Três Lagoas

Na delegacia, a vítima relatou ser natural de Presidente Epitácio (SP) e que conheceu o companheiro há quase três anos. O casal se mudou para Três Lagoas há dois anos, e, desde então, ela vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas. O homem, que trabalha como motorista de ônibus, supostamente a impedia de sair de casa nos dias de folga, restringia o uso do celular e controlava suas interações sociais.

Os militares foram até a residência do casal, onde encontraram o suspeito em estado de embriaguez e realizaram sua prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), enquanto a mulher formalizava a denúncia.

Por volta das 19h30, a vítima conseguiu escapar e pediu ajuda. Os policiais da Rádio Patrulha a encontraram e ouviram seu relato. Ela informou que ficou três dias impedida de sair de casa e que, durante esse período, sofreu agressões físicas, incluindo queimaduras com bitucas de cigarro.

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado indignação entre os moradores de Três Lagoas, cidade que ocupa a 3ª posição econômica do estado de Mato Grosso do Sul. A gravação mostra um furto de fios de internet espalhados pelas ruas e pendurados em postes, o que se tornou um problema cada vez mais […]

Medida exige que as instituições financeiras verifiquem a conformidade de CPFs e CNPJs registrados nas chaves Pix com os dados da Receita Federal.

Banco Central reforça segurança e busca identificar fraudes no Pix

No dia da ocorrência, a vítima acompanhou o marido até seu trabalho para que ele buscasse o ônibus que utilizaria no turno. Ao retornarem para casa, ela pediu para que ele guardasse a motocicleta, mas o homem reagiu com irritação. Temendo uma nova agressão, a mulher aproveitou um momento de distração para fugir.

Durante a fuga, ela se escondeu sob uma pick-up estacionada nas proximidades. Alguns vizinhos, ao perceberem a situação, ofereceram abrigo e acionaram a Polícia Militar. A equipe policial foi até o local, ouviu a vítima e, em seguida, dirigiu-se à residência do casal, onde efetuou a prisão do suspeito.

A mulher foi orientada a buscar um local seguro para se abrigar. O suspeito permanece detido na Depac, aguardando audiência de custódia.