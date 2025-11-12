Veículos de Comunicação
VIOLÊNCIA

Homem tenta atear fogo na esposa após ela descobrir traição

Após "casa cair", autor teria agredido a esposa e jogado álcool no intuito de queimá-la viva

Alfredo Neto

Tudo teria começado após vítima descobrir uma suposta traição por parte do agressor. Foto: Arquivo.
Tudo teria começado após vítima descobrir uma suposta traição por parte do agressor. Foto: Arquivo.

A Polícia Civil registrou, na noite de terça-feira (11), um caso de violência doméstica com tentativa de feminicídio e ameaças em uma residência no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o relato das vítimas, um homem de 44 anos teria agredido a companheira, uma mulher de 38 anos, após discussão motivada por suspeitas de traição. Segundo o boletim, após a discussão o autor arremessou contra a vítima uma bolsa e uma máquina de costura.

Em seguida o autor saiu da casa, retornando com uma garrafa contendo combustível (álcool) e lançou o líquido pela residência e sobre a mulher, dizendo que a mataria queimando-a.

A vítima conseguiu fugir para o quintal e se molhar com água de uma mangueira, enquanto a filha do casal, uma jovem de 22 anos, interveio e entrou em luta corporal com o autor, que então fugiu do local em uma motocicleta.

Ainda conforme o registro, o suspeito telefonou posteriormente para a filha e proferiu novas ameaças, afirmando que voltaria e mataria todos os presentes. As vítimas e testemunhas foram encaminhadas à delegacia para prestarem depoimento e para que sejam tomadas as providências legais.

