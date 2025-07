Mulher é agredida por ex-companheiro em Três Lagoas após tentativa de reconciliação

Uma mulher de 33 anos foi vítima de agressão física por parte do ex-companheiro, de 35 anos, na madrugada do último sábado (26), no bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve um relacionamento com o autor por aproximadamente nove anos e que estavam separados há cerca de seis meses. Durante a última semana, o homem teria feito contato com a mulher, alegando sentir falta das filhas do casal e manifestando interesse em reatar a relação.

Segundo o relato da vítima, o agressor passou os últimos dias hospedado em uma casa vizinha, onde consumiu bebidas alcoólicas. Na madrugada de sábado, ele retornou à residência da ex-companheira proferindo ofensas verbais e, em seguida, passou a agredi-la com socos, chutes e tentativas de enforcamento. A mulher apresentava lesões visíveis no pescoço e nos braços, características compatíveis com as agressões denunciadas.