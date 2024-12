Marido reincidente agride mulher em novo caso de violência doméstica

Uma mulher, de 55 anos, foi agredida pelo companheiro dela, de 48 anos, na madrugada deste domingo (29), no bairro Jupiá, em Três Lagoas. A guarnição policial foi acionada por volta das 5h40 para atender à ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a vítima, o autor, após consumir bebida alcoólica, desferiu tapas em no rosto dela e a ofendeu com palavras de baixo calão. Durante a tentativa de fugir das agressões, a mulher sofreu ferimentos no cotovelo esquerdo.