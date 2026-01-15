Mulher é presa após agredir a mãe e tentar ferir policial em Três Lagoas

Uma mulher de 27 anos foi presa no final da tarde de quarta-feira (14) após agredir a própria mãe e tentar atacar um policial militar durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, em Três Lagoas.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 46 anos, relatou que a filha estava bastante alterada e a teria agredido no braço esquerdo com um pedaço de madeira, além de causar danos a diversos móveis da residência.
Durante a averiguação no imóvel, os policiais localizaram a autora escondida em um quarto nos fundos da casa. Ao receber voz de prisão, a mulher foi encontrada portando um calador de sacaria, ferramenta perfurante com ponta pontiaguda.
Ainda conforme a polícia, no momento da abordagem, a autora avançou contra a guarnição e tentou atingir o tórax de um sargento. O policial utilizava colete balístico, o que evitou ferimentos. A intensidade do golpe chegou a entortar a ponta do objeto.
Diante do risco à integridade da equipe, um dos militares utilizou um dispositivo de condução elétrica (taser), conseguindo conter a agressora. Ela foi algemada e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).
A vítima reclamava de dores no braço esquerdo, enquanto a autora não apresentava lesões aparentes. Todas as partes foram levadas à delegacia