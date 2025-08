Mulher é presa após tentar furtar diversos produtos em loja no Centro de Três Lagoas

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (5), após tentar furtar diversos produtos de uma loja de departamentos localizada na rua Egídio Thomé, região central de Três Lagoas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a suspeita foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento enquanto escondia diversos itens em uma bolsa. Ela foi abordada por funcionários já na área externa da loja, nas proximidades do bicicletário, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro da bolsa da mulher os seguintes produtos: uma faca de cozinha, uma lanterna preta, colheres e talheres com cabo rosa, um copo de vidro, uma fita adesiva branca, espátulas plásticas rosas, cabos USB nas cores rosa e azul, adaptadores de tomada nas cores vermelha, azul e branca, um estojo preto, lixas de unha ou palitos de madeira, um patch com o brasão da Polícia Militar de MS, um adesivo com o número “2” e diversas embalagens plásticas.