Mulher é presa após tentar matar moradora a facadas em Três Lagoas

De acordo com a Polícia Militar, diversas ligações ao 190 relataram a ocorrência de uma agressão com faca, e que a autora estaria sendo contida por populares. Ao chegar ao endereço informado, a guarnição encontrou a suspeita, identificada como F. F. M., de 21 anos, que imediatamente se apresentou aos policiais e admitiu o ataque, alegando desentendimentos anteriores com a vítima.

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar nas primeiras horas da manhã de terça-feira (22), no bairro Vila Guanabara, em Três Lagoas. Uma mulher haitiana, de 25 anos foi esfaqueada por outra mulher, também de nacionalidade haitiana e que confessou o crime no local. O ataque ocorreu na frente da residência da vítima, localizada na rua Viçosa, enquanto ela se preparava para sair para o trabalho.

Uma testemunha contou aos militares que as duas mulheres já se conheciam e tinham desafetos, embora a motivação exata ainda não tenha sido esclarecida. Segundo o relato, F.F.M. teria surpreendido a vítima em frente à casa dela e desferido golpes de faca, atingindo as regiões do pescoço e do tórax. A vítima, identificada como S. D. 25 anos, foi socorrida pelo Samu e levada em estado grave ao Hospital Auxiliadora, onde permanece internada. Apesar da gravidade das lesões, a equipe médica informou que ela está fora de risco.

A suspeita foi presa em flagrante e levada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), junto com a faca utilizada no crime. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, com indícios de motivação torpe. A vítima, de nacionalidade haitiana, teve dificuldades para prestar depoimento por conta do estado de saúde e da barreira linguística.