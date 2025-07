Mulher é vítima de onda de furtos em área de assentamento

A moradora de Três Lagoas, Luciana Natalino da Silva, foi vítima de uma onda de furtos em uma área de assentamento rural, no município de Castilho (SP), interior paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul. Segundo ela, criminosos levaram materiais de construção e ferramentas que seriam usados na montagem de um rancho no local conhecido como ‘Projeto Jupiá’.

“Faz uns 20 dias que levamos as coisas. Quando voltamos, já não tinha mais nada. Levaram cimento, carrinho de mão, cavadeira, inchada, portas, madeiras… tudo”, relatou Silva.

Ela contou que os materiais foram guardados em um barraco trancado com cadeado, mas ainda assim os criminosos agiram. O prejuízo ultrapassa os R$ 6 mil, segundo estimativa da vítima.

O ‘Projeto Jupiá’ é um programa de assentamento do governo paulista e fica às margens do rio Paraná, em uma área de difícil acesso e sem presença constante de policiamento, segundo a moradora. O local é uma área do interior paulista.