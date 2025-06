Mulher em bicicleta elétrica na contramão causa acidente e deixa motociclista ferida

Uma mulher, de 51 anos, ficou ferida após um acidente de trânsito ocorrido, no início da tarde de sexta-feira (30), no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas (MS). A colisão envolveu uma motocicleta Honda Biz e uma bicicleta elétrica que trafegava na contramão.

De acordo com a Polícia Militar, a motociclista seguia pela avenida Rafael de Haro com a filha na garupa, quando foi surpreendida por uma ciclista que descia na contramão pela rua Maria Guilhermina Esteves. O impacto provocou a queda da motociclista, que sofreu suspeita de fratura na perna direita.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A filha que a acompanhava não se feriu.

A jovem que conduzia a bicicleta elétrica permaneceu no local, conversou com a vítima e depois deixou a cena do acidente, seguindo em direção a uma escola próxima. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil e será investigado.

A rua Maria Guilhermina Esteves é mão única com sentido Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha” para o Cemitério Municipal Santo Antônio e, no cruzamento, o “Pare” é para quem trafega pela rua Rafael de Haro. No boletim de ocorrência não especifica se a jovem na bicicleta elétrica, estaria na ciclovia ou não. Vale ressaltar que, ciclomotores elétricos ou de combustão são obrigados a seguirem as mesmas regras de trânsito, como as motocicletas, carros, caminhões etc.

As bicicletas elétricas são obrigadas a andarem nas faixas de rolamento, na mesma mão da via e no limite de velocidade. É vedado o trânsito dos ciclomotores em calçadas, faixas de pedestres e em faixas exclusivas para as bicicletas, que são destinadas, aos veículos de duas ou mais rodas, de tração humana.

Regras de trânsito

Com o crescimento do uso de bicicletas e bicicletas elétricas em Três Lagoas e em todo o país, aumentam também os casos de acidentes envolvendo esses veículos, muitas vezes motivados pela falta de informação sobre as regras de circulação. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do Contran definem com clareza os direitos e deveres de quem pedala — seja em uma bicicleta convencional ou em um modelo elétrico.

Bicicletas convencionais

As bicicletas movidas exclusivamente por força humana são consideradas veículos não motorizados e possuem regras próprias. Devem circular, preferencialmente, por ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos. Na ausência dessas estruturas, é permitido trafegar pelo lado direito da pista, sempre no mesmo sentido dos demais veículos.

O trânsito de bicicletas em calçadas só é autorizado quando houver sinalização permitindo e desde que a velocidade seja compatível com a dos pedestres.