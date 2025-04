Mulher em situação de rua é encontrada morta nos fundos da biblioteca municipal

Uma mulher em situação de vulnerabilidade foi encontrada morta na manhã de domingo (6), nos fundos da Biblioteca Municipal de Três Lagoas.

De acordo com informações iniciais, o corpo da vítima foi descoberto por outro morador de rua, que notou a ausência da colega e decidiu procurá-la. Ao encontrá-la caída, tentou acordá-la, mas percebeu que ela estava sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito.

A vítima, que não portava documentos, aparentava ter cerca de 25 anos. Conforme relatos de conhecidos, ela seria natural de Campo Grande e vivia entre os grupos de andarilhos que circulam pela região da Lagoa Maior e do Centro Poliesportivo.

Local é apontado como ponto frequente de uso de entorpecentes

Segundo testemunhas, a mulher havia passado a noite com outros moradores de rua. Ainda durante a madrugada, ela teria seguido com um homem para os fundos da biblioteca, local que costuma ser utilizado por usuários de drogas para pernoite, consumo de entorpecentes e relações sexuais.

Na manhã seguinte, ao notar que ela não voltou, um dos conhecidos foi procurar. Ao encontrar ela desacordada, o rapaz acionou o socorro. A Polícia Militar também foi chamada para dar suporte à equipe do Samu. Em seguida, a Polícia Civil e a perícia estiveram no local.

Suspeita de morte por parada cardiorrespiratória

Conforme a perícia inicial, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. Por essa razão, a principal hipótese é de que a morte tenha sido causada por uma parada cardiorrespiratória, possivelmente associada ao uso de substâncias ilícitas. Ainda assim, a causa exata da morte será confirmada após a necropsia.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente confirmada. Um nome social, “Felipe”, foi mencionado por pessoas próximas, indicando uma identidade de gênero adotada por ela. A Polícia Civil continua a investigação para identificar a vítima e notificar a família.

Moradores pedem segurança e medidas urgentes

Após o ocorrido, moradores da região manifestaram preocupação com a insegurança no entorno da Biblioteca Municipal. De acordo com relatos, o espaço entre a biblioteca e as residências vizinhas tem sido usado como esconderijo para produtos furtados e ponto de encontro para o consumo de drogas. Além disso, as perturbações durante a madrugada são constantes, o que levou a população a pedir providências das autoridades, como o cercamento da área e reforço na vigilância.

Confira todas as informações: