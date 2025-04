Grávida é esfaqueada na cabeça após discussão no bairro Vila Haro

Apesar de estar consciente durante o atendimento, sua condição é considerada crítica. Os médicos monitoram de perto possíveis complicações decorrentes do ferimento na região da cabeça. A paciente segue sob os cuidados de uma equipe médica especializada.

Na manhã desta quarta-feira (2), uma mulher grávida foi esfaqueada na cabeça na rua Raphael de Haro, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas. A vítima, que é dependente química, sofreu ferimentos profundos na nuca e apresentava uma hemorragia intensa. Ela foi imediatamente socorrida pelo SAMU e levada para a UPA, onde aguardava uma avaliação mais detalhada sobre o estado de saúde e o do bebê.

O suspeito do crime ainda não foi localizado. Segundo relato do esposo da vítima às autoridades, ele, a esposa e uma mulher, cuja identidade ele desconhecia, estavam nas proximidades de uma escola na rua Raphael de Haro quando uma discussão teve início. Durante o desentendimento, a suspeita desferiu vários golpes de faca contra a mulher, atingindo sua nuca, ombro, braços e rosto. Logo após o crime, a agressora fugiu do local.

A 3ª Delegacia de Polícia Civil está conduzindo as investigações e solicita a colaboração da população. Qualquer informação que possa levar à identificação e localização da suspeita pode ser repassada às autoridades. O combate à violência contra mulheres, especialmente em situações de vulnerabilidade, segue como prioridade nas ações de segurança pública.