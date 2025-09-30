Mulher pede ajuda a ex-companheiro para cuidar de filha e acaba vítima de violência doméstica

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Inocência prenderam em flagrante, na tarde de segunda-feira (29), um homem de 26 anos acusado de lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica.

A vítima, ex-companheira do autor e mãe de sua filha de 1 ano e 2 meses, procurou a delegacia com ferimentos visíveis no rosto. Ela relatou ter sido agredida com tapas durante uma discussão após o suspeito se recusar a ajudá-la nos cuidados da criança. As agressões resultaram em sangramento nasal e corte na boca.