Inocência

Mulher pede ajuda a ex-companheiro para cuidar de filha e acaba vítima de violência doméstica

Após buscas na residência da irmã do acusado, sem sucesso, os policiais localizaram o homem em um restaurante onde a irmã trabalha

Redação RCN67

Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e recolhido às celas da unidade, permanecendo à disposição da Justiça. Foto: Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
Policiais civis da Delegacia de Polícia de Inocência prenderam em flagrante, na tarde de segunda-feira (29), um homem de 26 anos acusado de lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica.

A vítima, ex-companheira do autor e mãe de sua filha de 1 ano e 2 meses, procurou a delegacia com ferimentos visíveis no rosto. Ela relatou ter sido agredida com tapas durante uma discussão após o suspeito se recusar a ajudá-la nos cuidados da criança. As agressões resultaram em sangramento nasal e corte na boca.

Após buscas na residência da irmã do acusado, sem sucesso, os policiais localizaram o homem em um restaurante onde a irmã trabalha. Ele foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e recolhido às celas da unidade, permanecendo à disposição da Justiça.

*Informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

